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  3. 28 Eylül 2018 12:13

Ankara'da rezalet ! 4 yaşındaki çocuğunun görüntülerini internete yükledi

Ankara'da 4 yaşındaki çocuğuna silahıyla atış yaptıran bir kişi marifetmiş gibi bu skandal görüntüleri internete yükledi.

Bilgin Pro
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