Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü 07 Haziran 2022 Salı Saat: 15:35 Ankara'da iğrenç bir olay yaşandı. Servis aracı bekleyen kız çocuğunun yanına doğru ilerlediği görülen yarı çıplak şahsın görüntüleri saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629f4617a90a4159c8034cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli anket şirketlerini bombaladı: ''Ayaklarımızın altında paspastır'' Ankara sokakları göle döndü Netflix'in yeni yerli filmi Aşkın Kıyameti'nden ilk fragman 47 yaşındaki efsane satışta! Tek marşla çalışıyor! Okul önünde sapık alarmı! Görüntüler şoke etti Okul önünde sapık alarmı! Görüntüler şoke etti CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı Film sahnesi değil gerçek! Oyuncak tabancayla soygun kamerada Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem