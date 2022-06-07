  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü

Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü

Ankara'da iğrenç bir olay yaşandı. Servis aracı bekleyen kız çocuğunun yanına doğru ilerlediği görülen yarı çıplak şahsın görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahçeli anket şirketlerini bombaladı: ''Ayaklarımızın altında paspastır''
Ankara sokakları göle döndü
Netflix'in yeni yerli filmi Aşkın Kıyameti'nden ilk fragman
47 yaşındaki efsane satışta! Tek marşla çalışıyor!
Okul önünde sapık alarmı! Görüntüler şoke etti
Okul önünde sapık alarmı! Görüntüler şoke etti
CHP'li Özel megafonla ''AK Parti'nin yeni hedefi'' diyerek açıkladı
Film sahnesi değil gerçek! Oyuncak tabancayla soygun kamerada
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem