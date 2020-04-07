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  3. 07 Nisan 2020 16:45

Ankara'da Roketsan fabrikasında patlama! Yaralılar var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan fabrikasında patlama meydana geldi. Ankara Valiliği, patlamada 3 çalışanın hafif yaralandığını açıkladı.

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