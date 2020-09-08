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  3. 08 Eylül 2020 18:15

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Fransa’da yamaç paraşütü yapan kadın 11 bin TL'lik telefondan oldu
Fransa’da yamaç paraşütü yapan kadın 11 bin TL'lik telefondan oldu
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İşte Adnan Oktar’ın ''gizli geçitten'' kaçma anı
İşte Adnan Oktar’ın ''gizli geçitten'' kaçma anı
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Müge Anlı'dan canlı yayında şoke eden açıklama
Müge Anlı'dan canlı yayında şoke eden açıklama
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Malatya'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı
Malatya'da büyük deprem! Çevre iller de sallandı
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Türk Bayrağı'nı görünce yaptıkları herkesi duygulandırdı!
Türk Bayrağı'nı görünce yaptıkları herkesi duygulandırdı!
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İYİ Parti'den gençlere sistem eleştirili video
İYİ Parti'den gençlere sistem eleştirili video
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