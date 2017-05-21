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  3. 21 Mayıs 2017 09:45

Ankara'da şafak operasyonu!..

ANKARA'nın Etimesgut ilçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist öldürüldü.

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