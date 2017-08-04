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  3. 04 Ağustos 2017 23:45

Ankarada sağanak hayatı felç etti

Ankara’da gün boyu etkili olan yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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