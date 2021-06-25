Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti 25 Haziran 2021 Cuma Saat: 18:20 Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken arabalar sağanağın etkisiyle sürüklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d5f43a7cf1da555f0c1673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti AK Partili başkandan tepki çeken sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi İstanbul'da jigolo baskını! 13 bin kişiyi üye yapmışlar İstanbul'da film sahnelerini aratmayan gasp Trafikteki eli silahlı maganda kamerada Ankara'da ''hayvan üretimevi'' baskını... Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti! Semih Öztürk'ten canlı yayında olay sözler 20 yaş altı grupta düşük doz aşı masada