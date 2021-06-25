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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken arabalar sağanağın etkisiyle sürüklendi.

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