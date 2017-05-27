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  3. 27 Mayıs 2017 17:45

Ankarada sağanak yolları göle çevirdi

Ankara’da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. sürücüler zor anlar yaşadı.

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Şehit annesi: Ev alacaktık, mezar aldık
Şehit annesi: Ev alacaktık, mezar aldık
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Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri
Erzincanda IAAF Çocuk Atletizmi semineri
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Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor
Ağaçların dansı, izleyenleri büyülüyor
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Çocuklar tekne orucunu açtılar
Çocuklar tekne orucunu açtılar
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Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
Tarsusta 7 ay önce başlayan kazı gizemini koruyor
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Polis noktasındaki kaza kamerada
Polis noktasındaki kaza kamerada