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  3. 22 Eylül 2020 22:05

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı

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AK Parti Milletvekili Cemil Yaman’a üst limitten pandemi tedbiri ihlal cezası verildi
AK Parti Milletvekili Cemil Yaman’a üst limitten pandemi tedbiri ihlal cezası verildi
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Çin'de dev gelgit dalgaları otoyolu vurdu! Dehşet anları böyle görüntülendi
Çin'de dev gelgit dalgaları otoyolu vurdu! Dehşet anları böyle görüntülendi
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İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses hüngür hüngür ağladı!
İbo'nun kızı Dilan Çıtak Tatlıses hüngür hüngür ağladı!
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Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştü
Sağlık çalışanı, yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştü
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''Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor''
''Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor''
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Otomobil, TIR'a böyle çarptı! Feci kaza kamerada
Otomobil, TIR'a böyle çarptı! Feci kaza kamerada
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