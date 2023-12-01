Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 12:35 Ankara2da kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp, tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569a8f6891541846d0264c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizde kaybolan liseli gençten acı haber Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor! Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslimi başlıyor