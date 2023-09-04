Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü 04 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 13:10 Güncelleme: 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:10 Milli Savunma Bakanlığı, Ankara semalarında uçuş gerçekleştiren F-4 savaş uçağının bir parçasının TPAO'ya ait açık bir otoparka düştüğünü duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f5ad1263d51165cf0bead3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama Yol kenarında kadını kemerle dövdü! Kuşadası'nda korkutan deprem Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Hastanenin acil servisi suyla doldu Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada