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Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü

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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara semalarında uçuş gerçekleştiren F-4 savaş uçağının bir parçasının TPAO'ya ait açık bir otoparka düştüğünü duyurdu.

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