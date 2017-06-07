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  3. 07 Haziran 2017 11:45

Ankarada sel 100den fazla koyunu telef etti

Ankara’da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100’den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.

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Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
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Sedat Şahin hakim karşısında
Sedat Şahin hakim karşısında
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Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
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İranda çifte saldırı
İranda çifte saldırı
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İstanbul Bağcılarda soygun girişimi
İstanbul Bağcılarda soygun girişimi
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İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor
İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor