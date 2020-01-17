  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Ocak 2020 17:45

Ankara'da silahlı saldırgan alarmı! Özel Harekat müdahale etti!

Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı.

Video Galeri
Youtube yakışıklı oyuncunun bu öpüşmesini müstehcen buldu
Youtube yakışıklı oyuncunun bu öpüşmesini müstehcen buldu
Video Galeri
İstanbul trafiği arapsaçı! Sömestr trafiği başladı
İstanbul trafiği arapsaçı! Sömestr trafiği başladı
Video Galeri
Doktora saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Doktora saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: ''Mutfakta yangın var; Saray’ın mutfağı hariç''
Kılıçdaroğlu: ''Mutfakta yangın var; Saray’ın mutfağı hariç''
Video Galeri
İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocuk annelerine ücretsiz ulaşım
İstanbul'da 4 yaş ve altındaki çocuk annelerine ücretsiz ulaşım
Video Galeri
Güngören'de patlama anı saniye saniye kamerada
Güngören'de patlama anı saniye saniye kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM