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  3. 18 Ağustos 2019 17:31

Ankara'da şoke eden görüntü !

Ankara'da kimliği belirsiz kişi bir kişi, süs köpeğine yaklaşan sokak köpeğine tekme attı. Tekme attığı köpek otomobil ile kaldırım arasında uçtu. Köpeğin tekme sonrası kalkamadığı görüldü.

Video Galeri
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Taksim Talimhane’de meydan kavgası kamerada
Video Galeri
Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde
Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde
Video Galeri
TEM’de trafik durma noktasına geldi
TEM’de trafik durma noktasına geldi
Video Galeri
Muğla’da ikinci büyük orman yangını
Muğla’da ikinci büyük orman yangını
Video Galeri
Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda
Video Galeri
LPG’li planör Bursa semalarında
LPG’li planör Bursa semalarında
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