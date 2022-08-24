Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 08:20 Ankara’nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305b5111363b237fe3f8ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti ABD SİHA'sı düşürüldü