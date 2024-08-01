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Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası

Ankara'da, MİT koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleştiriliyor. Bu takas, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takası olarak kayıtlara geçecek.

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