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  3. 25 Kasım 2019 14:15

Ankara'da tarihi anlar! S-400'lerin ilk test görüntüleri

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasında radar bağlantısı testleri Ankara'da başladı. Tarihi testten ilk görüntüler de az önce geldi.

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