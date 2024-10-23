Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 16:16 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 16:16 Ankara'da TUSAŞ tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın yanı sıra silah sesleri yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718f71fa2b4d881dd08c453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi.