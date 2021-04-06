Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı 06 Nisan 2021 Salı Saat: 11:46 Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcısı 131 kişiye yönelik bin 200 polisin katılımı ile düzenlenen 'Vadi' operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c1fca9b3a452d77767447" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı! Ali Koç koronavirüse yakalandı Türkiye'de bombalı drone saldırısı engellendi Cumhur'da Montrö çatlağı ! Bahçeli'den dikkat çeken açıklama! İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu! ''Yargılamaları TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz'' Barışmak istediler; sonuç: 2'i ağır 6 yaralı!