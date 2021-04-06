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Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcısı 131 kişiye yönelik bin 200 polisin katılımı ile düzenlenen 'Vadi' operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı.

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