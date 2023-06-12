Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 07:25 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 07:25 Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64869e31e6179f0288705f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki dev yangın 31 saat sonra kontrol altında! Melek Mosso sahnede özür dileyip, helallik istedi Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp Afet bölgesindeki kalıcı konutlar ne zaman tamamlanacak ? Bakan açıkladı Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü! Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Konut balonu sönüyor mu?