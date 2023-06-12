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  4. Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu

Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14'ü canlı olarak kurtarılırken 3'ü ise telef olmuş halde bulundu.

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