Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü 31 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 17:10 Güncelleme: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 17:10 Ankara'nın Polatlı ilçesinde 65 yaşındaki M.S.A, dirgenin sivri ucuyla vurduğu yavru köpeği öldürdü. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d324627e40e004c500d353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da 32 katlı binada yangın paniği İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade