Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 16:00 Ankara’da başlayan fırtına ile birlikte yağmurun da etkili olmasıyla Başkent adeta korku filmi gibi bir gün yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a491f76b6f6608981283a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet! Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni birilerini rahatsız etti Üniversiteden ünlü DJ'ye ''sen misin 100 bin üniversiteliye İzmir Marşı okutan'' cezası Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı