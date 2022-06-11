Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı

Ankara’da başlayan fırtına ile birlikte yağmurun da etkili olmasıyla Başkent adeta korku filmi gibi bir gün yaşadı.

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