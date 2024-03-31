Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da yangın! 7 katlı bina alevlere teslim oldu Ankara'da yangın! 7 katlı bina alevlere teslim oldu 31 Mart 2024 Pazar Saat: 19:00 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 19:00 Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 7 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660988ad161d5d7d080e8f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor'' Antalya’da oyunu atan denize koştu Bir ilde daha seçime kan bulaştı: 1 ölü, 4 yaralı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dikkat çeken görüntü Tatil cennetinde önce oy, sonra boy verdiler Serenay Sarıkaya sandığa formayla gitti İki ilde olaylı seçim! Ortalık savaş alanına döndü 32 ilde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı