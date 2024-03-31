  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'da yangın! 7 katlı bina alevlere teslim oldu

Ankara'da yangın! 7 katlı bina alevlere teslim oldu

Güncelleme:

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 7 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi
Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi
İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor''
İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor''
Antalya’da oyunu atan denize koştu
Antalya’da oyunu atan denize koştu
Bir ilde daha seçime kan bulaştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bir ilde daha seçime kan bulaştı: 1 ölü, 4 yaralı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dikkat çeken görüntü
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dikkat çeken görüntü
Tatil cennetinde önce oy, sonra boy verdiler
Tatil cennetinde önce oy, sonra boy verdiler
Serenay Sarıkaya sandığa formayla gitti
Serenay Sarıkaya sandığa formayla gitti
İki ilde olaylı seçim! Ortalık savaş alanına döndü
İki ilde olaylı seçim! Ortalık savaş alanına döndü
32 ilde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı
32 ilde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı