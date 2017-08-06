  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Ağustos 2017 14:45

Ankarada yangın: Çok sayıda iş yeri küle döndü

Ankara’da oto aksesuarı satan bir iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine yayılınca çok sayıda dükkan küle döndü.

Video Galeri
Bölüğün maskotu minik kediden Mehmetçiğe masaj
Bölüğün maskotu minik kediden Mehmetçiğe masaj
Video Galeri
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Video Galeri
Şiledeki nem izdihamı havadan görüntülendi
Şiledeki nem izdihamı havadan görüntülendi
Video Galeri
Kültür ve Sanat Festivalinde görkemli final
Kültür ve Sanat Festivalinde görkemli final
Video Galeri
Temizliğe gitmesi yasaklanan kadın iş istiyor
Temizliğe gitmesi yasaklanan kadın iş istiyor
Video Galeri
Bin TL kredi ile 15 işçinin patronu oldu
Bin TL kredi ile 15 işçinin patronu oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM