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  4. Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var

Ankara'da yine komşu katliamı: Çok sayıda ölü var

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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