Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: 7 ölü, 46 yaralı
13 Aralık 2018 09:55
Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: 7 ölü, 46 yaralı
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, o sırada raylarda olmaması gereken kılavuz trene çarptı. Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yaşanan feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara’da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında...