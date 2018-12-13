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  3. 13 Aralık 2018 09:55

Ankara’da yüksek hızlı tren kazası: 7 ölü, 46 yaralı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, o sırada raylarda olmaması gereken kılavuz trene çarptı. Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yaşanan feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara’da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında...

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