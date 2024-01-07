Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi 07 Ocak 2024 Pazar Saat: 21:20 Ankara’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659aeb7c4538fbfa9c0629b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem