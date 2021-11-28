Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 19:35 Ankara’da “Geçinemiyoruz” çağrısıyla eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 17 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a3afd196790939c53970c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs! ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!''