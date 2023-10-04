Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 09:30 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:30 Ankara'daki bombalı saldırının ardından Türkiye genelinde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' başlatıldı. 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d068534e1f70b8d7bd083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi Ormandan toplayıp üretiyorlar... Yine yağmur yine çökme: Üç yılda 3'üncü kez çöktü! Satala Antik Kenti'nde yeni keşif Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur'' Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü