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Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon

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Ankara'daki bombalı saldırının ardından Türkiye genelinde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' başlatıldı. 37 şüpheli yakalandı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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