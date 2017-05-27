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  3. 27 Mayıs 2017 20:15

Ankaradaki kazada ölenlerin son mola görüntüsü

Ankara’da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı kazanın son mola görüntüleri ortaya çıktı.

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