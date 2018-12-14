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  3. 14 Aralık 2018 17:40

Ankara’daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), dün saat 06.36’da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi ise yaralanmıştı. Ankara’daki feci tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kılavuz tren ile...

Bilgin Pro
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