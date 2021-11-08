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Ankara’daki YÖK eylemine polis müdahalesi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 40’ıncı kuruluş yıldönümünde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi.

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