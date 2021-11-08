Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara’daki YÖK eylemine polis müdahalesi Ankara’daki YÖK eylemine polis müdahalesi 08 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:55 Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 40’ıncı kuruluş yıldönümünde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61891053366b90619547fce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeşil saha boks ringine döndü! Futbolcular birbirine girdi Asgari ücrette ''heyecanlandıran'' zam oranı tahmini açıklandı Adalet Bakanı Gül isim vermeden İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı 14 yaşındaki kızı, babasının vurdurttuğu ortaya çıktı! Şoke eden itiraf Seda Akgül'den kadınlara çok sert sözler: ''Sığsınız! Kadın olarak bin beterini hak ediyorsunuz!'' 14 yaşındaki kızı vurduran kişi öz babası çıktı 4 ilde PKK'ye büyük operasyon! HDP'liler gözaltında İzmir'de kundakçı dehşeti: 1 ölü Bingöl'de Türkkan hakkında 1 kuruşluk dava açılması için suç duyurusunda bulunuldu