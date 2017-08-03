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  3. 03 Ağustos 2017 22:15

Ankaradan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Ankara'da ilk hac kafilesi Esenboğa Havalimanı'ndan dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Video Galeri
Şanlıurfada trafik kazası: 18 yaralı
Şanlıurfada trafik kazası: 18 yaralı
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Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
Video Galeri
Başkentte sanayi bölgesinde yangın
Başkentte sanayi bölgesinde yangın
Video Galeri
Konya'da sel arabayı böyle sürükledi
Konya'da sel arabayı böyle sürükledi
Video Galeri
Vietnamda sel: 7 ölü
Vietnamda sel: 7 ölü
Video Galeri
Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda
Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda
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