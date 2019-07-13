Ankara’dan kaçan güvercini Boyabat’ta belediye başkanı buldu
13 Temmuz 2019 20:30
Ankara’dan kaçan güvercini Boyabat’ta belediye başkanı buldu
Ankara’da bulunduğu ortamdan kaçan güvercin Sinop’un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Şefik Çakıcı tarafından bulundu. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kalebağı mevkisinde dostlarıyla sohbet ettiği sırada beyaz bir güvercini fark etti. Oldukça cana yakın olduğu görülen güvercini eline alan ve biraz seven Çakıcı, güvercinin ayağındaki künyeyi gördü. Künyedeki bilgilere göre...