Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak 05 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 10:30 Hem maç sırasındaki gerginlikler hem de maç sonrasındaki skandalla futbolun gölgelendiği MKE Ankaragücü Beşiktaş mücadelesinde Ankaragücü taraftarları Beşiktaşlı bir taraftarı öldüresiye dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6315a594101ba8057318ba43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak Yargı bu cinayet itirafıyla geri dönüyor! Bahçeli yine karıştırdı Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı İstanbul’da kadına tekmeli tokatlı yumruklu şiddet kamerada İstanbul'da korku dolu anlar! Minik çocuğunu balkondan attı 2 çocuk, Esenyurt'ta bir anneye hayatının şokunu yaşattı Boşanma aşamasındaki eşe saldırının altından ahlaksız teklif çıktı