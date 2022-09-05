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Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak

Hem maç sırasındaki gerginlikler hem de maç sonrasındaki skandalla futbolun gölgelendiği MKE Ankaragücü Beşiktaş mücadelesinde Ankaragücü taraftarları Beşiktaşlı bir taraftarı öldüresiye dövdü.

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Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak
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