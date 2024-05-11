Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri 11 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 16:10 Güncelleme: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:10 Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Mahkemeağcin yer altı şehri, içerisindeki kilise, manastır ve çok sayıda mağarayla dikkat çekiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663f6e555ae514a8aa0f8ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da feci ölüm: 23'üncü kattan düştü Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları Otomobil fiyatına tosun: Ağırlığı tam 1.6 ton Ankara'da 2.5 milyon TL'lik kaçak gıda maddesi ele geçirildi 83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var AVM açılmadan sıraya girdiler: 4 bin TL'lik indirim kuyruğu Okulda şiddet kamerada: Müdür yardımcısına böyle saldırdı Gazeteciler 2 kez sordu ama... Ali Erbaş o soruyu duymamazlıktan geldi