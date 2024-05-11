Ankara'nın altında yatan tarih: Mahkemeağcin yer altı şehri

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Mahkemeağcin yer altı şehri, içerisindeki kilise, manastır ve çok sayıda mağarayla dikkat çekiyor.

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