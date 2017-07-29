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  3. 29 Temmuz 2017 09:45

Ankaranın en ünlü uyuşturucu baronu yakalandı

Ankara’nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen organize suç örgütü lideri Kadir İnan beraberindeki 4 kişiyle birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir’de gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi.

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