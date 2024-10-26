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Ankara'nın göbeğinde top mermisi bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat sahasında altyapı çalışmaları sırasında yapılan kazıda top mermisi bulundu.

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