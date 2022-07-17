Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti

Ankara Kızılay’da Afgan bir mülteci bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Tacize uğrayan kadın mülteciyi sosyal medyada ifşa etti.

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