Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti 17 Temmuz 2022 Pazar Saat: 10:10 Ankara Kızılay’da Afgan bir mülteci bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Tacize uğrayan kadın mülteciyi sosyal medyada ifşa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d3b5ebf0f5686d9213f6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı İstanbullular Büyükada'ya akın etti Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı