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  4. Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti

Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti

Ankara Kızılay’da Afgan bir mülteci bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Tacize uğrayan kadın mülteciyi sosyal medyada ifşa etti.

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