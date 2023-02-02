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  4. Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi!

Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi!

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Ankara'nın ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan lüks AVM'de bulunan vahşi yaşam alanında iki vaşağın ortasına bırakılan fareyle 'gösteri' yapılması büyük tepki çekti.

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