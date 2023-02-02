Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi! Ankara'nın lüks AVM'sinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi! 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 11:10 Güncelleme: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:10 Ankara'nın ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan lüks AVM'de bulunan vahşi yaşam alanında iki vaşağın ortasına bırakılan fareyle 'gösteri' yapılması büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63db7001d36ad0202e2671f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kayboldu! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var Protestocular belediyeyi basıp, başkanı kaçırdı Akşener ve Erdoğan'ı böyle ''ti''ye aldı Yunan askerleri, Mehmetçik'e ateş açtı CNN Türk canlı yayınında skandal! Hakan Bayrakçı pes dedirtti Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor