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Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

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Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

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