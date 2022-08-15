Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü! Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü! 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 17:45 Ankara'da, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Ankara Adliyesi'nde ise rüzgar nedeniyle tavan çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa5c099490af066a2f9d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti