  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü!

Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü!

Ankara'da, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Ankara Adliyesi'nde ise rüzgar nedeniyle tavan çöktü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı
Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi
İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü
İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada
2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı
İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti
İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu
IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti