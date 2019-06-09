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  3. 09 Haziran 2019 18:20

Ankara'yı sağanak vurdu ! Araçlar mahsur kaldı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle yollar sular altında kaldı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

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