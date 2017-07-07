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  3. 07 Temmuz 2017 17:45

Anne bebeğim nerede? deyince alarma geçtiler

Erzurum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 9’u ağır toplam 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında, ekipler bir kadının "kızım, bebek nerede?" demesi üzerine etrafı didik didik aradı.

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