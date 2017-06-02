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  3. 02 Haziran 2017 19:45

Anne çöp atmaya gitti, bebeği evde kilitli kaldı

Antalya’da çöp atmak için dışarı çıkan annesinin açık bıraktığı kapı aniden kapanınca evde tek başına kalan 11 aylık Ali bebek, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

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