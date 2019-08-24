Anne Hacire Akar’dan tüm annelere ve ailelere çağrı
24 Ağustos 2019 20:00
Anne Hacire Akar’dan tüm annelere ve ailelere çağrı
Diyarbakır’da oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar, oğlunun karakola teslim olduğu müjdesiyle eylemini sonlandırdı. Burada İHA’ya konuşan Akar, “Oğluma kavuştum çok mutluyum. Benim bir oğlum gitti, ikincisinin gitmemesi için mücadele ettim. Mücadelem sonuç verdi ve oğluma kavuştum. Tüm annelere çağrım: Çocuklarınıza sahip çıkın...