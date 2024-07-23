Anasayfa Video Galeriler Gündem Anne ile kızının acı sonu Anne ile kızının acı sonu 23 Temmuz 2024 Salı Saat: 12:06 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile onu kurtarmak isteyen kızı, hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669f72b2fca6d2dd6004a593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada FETÖ'nün finans ayağına operasyon: 11 gözaltı İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu PKK'ya üst düzey darbe: 1'i kırmızı listede 4 terörist öldürüldü Fenerbahçe Avrupa sahnesine çıkıyor: Muhtemel 11 belli oldu Bursa'da büyük yangın... Yandaki fabrikaya da sıçradı, evler boşaltıldı 16 ilde ''Narkoçelik'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var