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Anne ile kızının acı sonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile onu kurtarmak isteyen kızı, hayatını kaybetti.

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