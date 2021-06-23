Anasayfa Video Galeriler Gündem Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti 23 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 15:50 Konya'da anne ve babasının katillerinin bulunması için Müge Anlı'nın programına başvuran Doktor Osman Büyükşen, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d32e11ab3620413b0581b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım İmamoğlu devreye girmişti... Kanuni Sultan Süleyman Portresi İstanbul'da Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi ''Terzi söküğünü dikemez'' sözünü yalanlayan dişçi kendi dişini çekti 3 ilde denize sıfır araziler özelleştiriliyor Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddiasının ardından yeni açıklama Meral Akşener'den Erdoğan'a: Gayretullah'a dokunur; öyle çarpılırsın ki seni kimse kurtaramaz İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada İstanbul'da çifte cinayet