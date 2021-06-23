Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti

Konya'da anne ve babasının katillerinin bulunması için Müge Anlı'nın programına başvuran Doktor Osman Büyükşen, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu.

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