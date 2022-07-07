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Anne ve kızı 2 ayrı adresten kaçırdılar

Diyabarkır'da dehşete düşüren olay. Boşanma aşamasındaki kadını ve 3 yaşındaki kızı iki ayrı adresten kaçırıldı. Genç kadının babası "kızımı saçlarından sürükleyerek araca bindirdiler" dedi.

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