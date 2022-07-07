Anasayfa Video Galeriler Gündem Anne ve kızı 2 ayrı adresten kaçırdılar Anne ve kızı 2 ayrı adresten kaçırdılar 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 08:50 Diyabarkır'da dehşete düşüren olay. Boşanma aşamasındaki kadını ve 3 yaşındaki kızı iki ayrı adresten kaçırıldı. Genç kadının babası "kızımı saçlarından sürükleyerek araca bindirdiler" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c6741e1e9c29540d67ad27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisler de sürücü de şaşırdı! Ölüye ehliyet! İstanbul’da bayram trafiği başladı İstanbul’da 7 tekne alev alev yandı Meslektaşları için eylem yapan doktorlara provokatör ilan etti! Bebek katili Öcalan'a ''efendim'' diyen devlet yetkilisi kim ? Doğu Perinçek'ten ilginç NATO çıkışı: ''Domates, patlıcan, biber fiyatları düşer'' Pelin Batu 4 yıllık eşinden boşandı Sandalyesini, çekirdeğini kapan koştu! İstanbul'da garip manzara İstanbul'da vahşet! Bir kadın boğazı kesilerek katledildi